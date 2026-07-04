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Франция подсветила Эйфелеву башню и Статую Свободы к 250-летию США

Киев • УНН

 • 1320 просмотра

Франция подсветила Эйфелеву башню цветами американского флага в честь 250-летия независимости США. Также подсветили Статую Свободы, подаренную США почти 140 лет назад.

Франция подсветила Эйфелеву башню и Статую Свободы к 250-летию США

Франция присоединилась к празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов, подсветив Эйфелеву башню цветами американского флага и Статую Свободы, которую Париж подарил США почти 140 лет назад. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции, передает УНН.

Во французском МИД подчеркнули, что праздничная иллюминация стала символом многовековой дружбы между двумя странами.

Эйфелева башня засияла цветами Соединенных Штатов, отражая искреннюю дань Франции 250-летию Америки. Это мощное напоминание о том, что дружба между нашими двумя странами берет начало еще в XVIII веке 

– говорится в сообщении.

Также Франция подсветила Статую Свободы – монумент, подаренный Соединенным Штатам в 1886 году как символ свободы и дружбы между двумя государствами.

Франция подсветила Статую Свободы – знаковый монумент, который она подарила Соединенным Штатам почти 140 лет назад как символ свободы и дружбы 

– отметили во французском внешнеполитическом ведомстве.

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Андрей Тимощенков

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