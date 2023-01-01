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Франция начала тестировать китайцев на Covid

Франция начала тестировать китайцев на Covid

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. Франция в воскресенье начала тестирование прибывающих из Китая пассажиров для отслеживания потенциальных вариантов Covid, передает AFP, пишет УНН.

Цитата

"Этот контроль над прибытием - это не контроль, предотвращающий въезд граждан на нашу территорию, а более научный контроль, который позволит нам очень точно проверять разные варианты", - сказал представитель аэропорта имени Шарля де Голля в Париже.

"В сущности, это варианты Omicron, которые сейчас находятся в Китае", - сказал он, добавив, что на неделе состоится "обсуждение на европейском уровне согласования этой модели" испытаний.

Детали

Посетители из Китая должны носить маску и готовы пройти тест по прибытии, который будет проводиться случайным образом.

Затем с четверга путешественники также должны предъявить отрицательный результат ПЦР или теста на антиген, проведенного за 48 часов до полета.

Министр транспорта Клеман Бон сказал, что в настоящее время во Францию есть шесть рейсов в неделю из материкового Китая и четыре из Гонконга.

Французские официальные лица в аэропорту также получили указания в случае положительного теста, требующего семидневной изоляции.

Добавим

Франция присоединяется к другим государствам, включая Великобританию, Италию и Соединенные Штаты, в тестировании прибывающих из Китая через четыре недели после того, как Пекин отказался от своей политики сдерживания "нулевого Covid", заключающегося в блокировании и массовом тестировании.

Волна коронавируса захлестнула больницы и крематории, особенно пожилых и больных пациентов, многие из которых не были полностью вакцинированы.

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