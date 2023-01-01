Франція почала тестувати китайців на Covid
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Франція в неділю розпочала тестування пасажирів, які прибувають із Китаю, для відстеження потенційних варіантів Covid, передає AFP, пише УНН.
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"Цей контроль над прибуттям - це не контроль, який запобігає в'їзду громадян на нашу територію, а більш науковий контроль, який дозволить нам дуже точно перевіряти різні варіанти", - сказав представник аеропорту імені Шарля де Голля в Парижі.
"По суті, це варіанти Omicron, які зараз знаходяться в Китаї", - сказав він, додавши, що на тижні відбудеться "обговорення на європейському рівні узгодження цієї моделі" випробувань.
Деталі
Відвідувачі з Китаю повинні носити маску та бути готовими пройти тест після прибуття, який буде проводитись випадковим чином.
Потім з четверга мандрівники також мають пред'явити негативний результат ПЛР або тесту на антиген, проведеного за 48 годин до польоту.
Міністр транспорту Клеман Бон сказав, що в даний час до Франції є шість рейсів на тиждень з материкового Китаю і чотири з Гонконгу.
Французькі офіційні особи в аеропорту також отримали вказівки у разі позитивного тесту, який вимагатиме семиденної ізоляції.
Додамо
Франція приєднується до інших держав, включаючи Велику Британію, Італію та Сполучені Штати, у тестуванні тих, хто прибуває з Китаю через чотири тижні після того, як Пекін відмовився від своєї політики стримування "нульового Covid", що полягає у блокуванні та масовому тестуванні.
Хвиля коронавірусу захлеснула лікарні та крематорії, особливо літніх та хворих пацієнтів, багато з яких не були повністю вакциновані.