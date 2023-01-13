Франция планирует поставить Украине танки AMX 10-RC в течение двух месяцев - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что его страна надеется доставить в Украину легкие боевые танки AMX 10-RC в течение двух месяцев, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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В своем заявлении министр также упомянул разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым, во время которого Франция подтвердила свою поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
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Министры провели телефонный разговор 12 января. Резников поблагодарил Париж за постоянную поддержку Киева и за решение предоставить AMX-10 RC украинской армии.
"Отметили высокую эффективность Crotale и аплодируем возможности усилить защиту украинского неба", - заявил он.
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить Украине боевые бронированные машины для помощи в противостоянии российской агрессии.