Резніков обговорив з главою Міноборони Франції передачу легких танків для України

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"Провів плідну розмову з моїм французьким другом Себастьяном Лекорню. Дякую Франції за постійну підтримку України та за рішення надати AMX-10 RC українській армії. Відзначили високу ефективність Crotale та аплодуємо можливості посилити захист українського неба", - написав Резніков.

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Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв надати Україні бойові броньовані машини для допомоги у протистоянні російській агресії.