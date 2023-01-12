Резніков обговорив з главою Міноборони Франції передачу легких танків для України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з французьким колегою Себастьяном Лекорню і подякував за рішення Парижа надати Києву легкі танки, передає УНН.
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"Провів плідну розмову з моїм французьким другом Себастьяном Лекорню. Дякую Франції за постійну підтримку України та за рішення надати AMX-10 RC українській армії. Відзначили високу ефективність Crotale та аплодуємо можливості посилити захист українського неба", - написав Резніков.
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