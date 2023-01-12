Резников обсудил с главой Минобороны Франции передачу легких танков для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню и поблагодарил за решение Парижа предоставить Киеву легкие танки, передает УНН.
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"Провел плодотворный разговор с моим французским другом Себастьяном Лекорню. Спасибо Франции за постоянную поддержку Украины и за решение предоставить AMX-10 RC украинской армии. Отметили высокую эффективность Crotale и аплодируем возможности усилить защиту украинского неба", - написал Резников.
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Ранее
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить Украине боевые бронированные машины для помощи в противостоянии российской агрессии.