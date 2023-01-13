Франція планує поставити Україні танки AMX 10-RC протягом двох місяців - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що його країна сподівається доставити в Україну легкі бойові танки AMX 10-RC протягом двох місяців, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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У своїй заяві міністр також згадав розмову з українським колегою Олексієм Резніковим, під час якої Франція підтвердила свою підтримку України у боротьбі з російською агресією.
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Міністри провели телефонну розмову 12 січня. Резніков подякував Парижу за постійну підтримку Києва та за рішення надати AMX-10 RC українській армії.
"Відзначили високу ефективність Crotale та аплодуємо можливості посилити захист українського неба", - заявив він.
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв надати Україні бойові броньовані машини для допомоги у протистоянні російській агресії.