Франция планирует ускорить исследования природного водорода

По случаю двухлетней даты с запуска инвестиционного плана "Франция 2030", направленного на восстановление промышленности во Франции, президент Макрон, в помещении Airbus в Тулузе, обнародовал будущие этапы французской стратегии, среди которых видное место отведено "большому финансированию" для исследования потенциала природного водорода. Об этом пишет УНН с ссылкой на Le Figaro.

Детали

Финансовый пакет плана "Франция 2030", как пишет издание, остается неизменным - речь идет о 54 миллиардах евро. Впрочем, президент Франции сделал новые объявления по энергетической и промышленной декарбонизации, отметив, что французское правительство стремится "двигаться быстрее" в 2024 году, с помощью французской стратегии и реформы европейской стратегии. Макрон заявил, что Франция может стать "центром транспортировки водорода" и объявил о выделении "масштабного финансирования" для исследования потенциала природного водорода, который находится под земной поверхностью.

Справка

О существовании природного водорода было известно с 1980-х годов, но только в июне 2023 года во Франции были обнаружены потенциально пригодные для эксплуатации месторождения, находящиеся в северо-восточном регионе Лотарингии и юго-восточном регионе Атлантических Пиренеев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОАЭ поддерживают сокращение ископаемого топлива, но дискуссия нефтегазодобывающих и развитых государств на COP28 не завершается

По словам президента, 3 декабря власти Франции выдали первую лицензию на разведку природного водорода для этих потенциальных месторождений.

Среди прочего, ссылаясь на необходимость "исследовать" технологию термоядерного синтеза, а также разработку малых ядерных реакторов (SMR), президент французской республики призвал "ускорить прорывные инновации".

Также были рассмотрены следующие проекты:

Улавливание, транспортировки и хранения углерода;

Картирование ресурсов критически важных металлов для обеспечения безопасности французских ресурсов;

Контроль стратегических ресурсов - переработка и использование их повторно;

Обеспечение поставок биоматериалов и биоэнергии, с вниманием к биоразнообразию - до 2030 года;

Производство процессоров для искусственного интеллекта.

Также президент Франции заявил о цели достичь лидерских прорывов в космической гонке, - в этом делается ставка на французские самородки в микроракетах и космических грузах.

В вышеупомянутых проектах на европейском уровне уже развиваются партнерства. Например между Францией и Норвегией, - по транспортировке углерода, уловленного промышленностью, и хранения его в норвежских водах на истощенных нефтяных и газовых месторождениях. Кстати, Европейская Комиссия включила несколько проектов по хранению и транспортировке углерода в перечень проектов, имеющих право на финансирование ЕС.

Напомним

Президент Украины Зеленский обсудил по телефону с президентом Франции Макроном новый французский оборонный пакет и военные потребности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС достиг соглашения, которое позволит странам запретить импорт российского СПГ - Bloomberg