Франция планирует ускорить исследования природного водорода
Киев • УНН
Франция намерена активизировать исследования природного водорода за счет значительного финансирования в рамках инвестиционного плана "Франция 2030", о чем объявил президент Макрон, который также отметил ускорение усилий по декарбонизации энергетики и промышленности.
По случаю двухлетней даты с запуска инвестиционного плана "Франция 2030", направленного на восстановление промышленности во Франции, президент Макрон, в помещении Airbus в Тулузе, обнародовал будущие этапы французской стратегии, среди которых видное место отведено "большому финансированию" для исследования потенциала природного водорода. Об этом пишет УНН с ссылкой на Le Figaro.
Детали
Финансовый пакет плана "Франция 2030", как пишет издание, остается неизменным - речь идет о 54 миллиардах евро. Впрочем, президент Франции сделал новые объявления по энергетической и промышленной декарбонизации, отметив, что французское правительство стремится "двигаться быстрее" в 2024 году, с помощью французской стратегии и реформы европейской стратегии. Макрон заявил, что Франция может стать "центром транспортировки водорода" и объявил о выделении "масштабного финансирования" для исследования потенциала природного водорода, который находится под земной поверхностью.
Справка
О существовании природного водорода было известно с 1980-х годов, но только в июне 2023 года во Франции были обнаружены потенциально пригодные для эксплуатации месторождения, находящиеся в северо-восточном регионе Лотарингии и юго-восточном регионе Атлантических Пиренеев.
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По словам президента, 3 декабря власти Франции выдали первую лицензию на разведку природного водорода для этих потенциальных месторождений.
Среди прочего, ссылаясь на необходимость "исследовать" технологию термоядерного синтеза, а также разработку малых ядерных реакторов (SMR), президент французской республики призвал "ускорить прорывные инновации".
Также были рассмотрены следующие проекты:
Улавливание, транспортировки и хранения углерода;
Картирование ресурсов критически важных металлов для обеспечения безопасности французских ресурсов;
Контроль стратегических ресурсов - переработка и использование их повторно;
Обеспечение поставок биоматериалов и биоэнергии, с вниманием к биоразнообразию - до 2030 года;
Производство процессоров для искусственного интеллекта.
Также президент Франции заявил о цели достичь лидерских прорывов в космической гонке, - в этом делается ставка на французские самородки в микроракетах и космических грузах.
В вышеупомянутых проектах на европейском уровне уже развиваются партнерства. Например между Францией и Норвегией, - по транспортировке углерода, уловленного промышленностью, и хранения его в норвежских водах на истощенных нефтяных и газовых месторождениях. Кстати, Европейская Комиссия включила несколько проектов по хранению и транспортировке углерода в перечень проектов, имеющих право на финансирование ЕС.
Напомним
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Франция планирует ускорить исследования природного водорода
Франция намерена активизировать исследования природного водорода за счет значительного финансирования в рамках инвестиционного плана "Франция 2030", о чем объявил президент Макрон, который также отметил ускорение усилий по декарбонизации энергетики и промышленности.
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