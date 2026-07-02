Франция одобрила рекордный оборонный бюджет с учетом уроков войны в Украине - Le Monde
Киев • УНН
Парламент Франции одобрил закон о военном планировании с бюджетом 436 млрд евро до 2030 года. Документ учитывает уроки конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке.
Парламент Франции одобрил Закон о военном планировании, согласно которому государство выделит 436 миллиардов евро на оборону до 2030 года, что "должно частично учесть уроки, извлеченные из конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке". Об этом пишет Le Monde, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что, не меняя структуры вооруженных сил Франции, этот закон призван учесть уроки, полученные в Украине и на Ближнем Востоке, в частности касательно важности запасов ракет и снарядов, а также доминирующей роли беспилотников, для активизации инвестиций в эти сектора.
Мы обязаны этим перед французским народом, ... потому что этого требует контекст. Война высокой интенсивности вернулась в Европу. Баланс сил усиливается, а гибридные, кибер-, космические и информационные угрозы множатся
Издание указывает, что закон вводит особый механизм - "состояние тревоги национальной безопасности". Его будут вводить в случае серьезной угрозы для страны. Также этот режим дает правительству чрезвычайные полномочия.
Напомним
Министр обороны Украины Михаил Федоров провел переговоры с министром вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен касательно усиления украинской противовоздушной обороны. Стороны обсудили поставки радаров, ракет Aster-30 и развитие сотрудничества в сфере антибаллистической защиты.
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