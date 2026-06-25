Франция перехватила еще один нефтяной танкер "теневого флота"
Киев • УНН
Французский флот поднялся на борт нефтяного танкера Deliver у Сицилии. Макрон заявил, что Европа не позволит теневому флоту обходить санкции и финансировать войну России.
Французский флот перехватил еще один нефтяной танкер «теневого флота» у итальянской Сицилии, сообщил в четвер президент Франции Эммануэль Макрон, пишет УНН.
Во вторник французский флот поднялся на борт нефтяного танкера Deliver, который проходил транзитом у побережья Сицилии, нарушая морское право. Эта последняя операция против теневого флота, проведенная всего через несколько дней после аналогичной операции Великобритании, иллюстрирует решимость европейцев
Он подчеркнул, что «теневому флоту» «не позволят обходить санкции и финансировать российские военные усилия».
«Европа решительно настроена. Она приложит все необходимые усилия, чтобы увеличить стоимость войны для России и обеспечить установление прочного и длительного мира в Украине», - указал президент Франции.
Британия перехватила российский танкер «теневого флота» в проливе Ла-Манш14.06.26, 09:43 • 6472 просмотра