Франция перехватила еще один нефтяной танкер "теневого флота"

Французский флот перехватил еще один нефтяной танкер «теневого флота» у итальянской Сицилии, сообщил в четвер президент Франции Эммануэль Макрон, пишет УНН.

Во вторник французский флот поднялся на борт нефтяного танкера Deliver, который проходил транзитом у побережья Сицилии, нарушая морское право. Эта последняя операция против теневого флота, проведенная всего через несколько дней после аналогичной операции Великобритании, иллюстрирует решимость европейцев - написал Макрон в X.

Он подчеркнул, что «теневому флоту» «не позволят обходить санкции и финансировать российские военные усилия».

«Европа решительно настроена. Она приложит все необходимые усилия, чтобы увеличить стоимость войны для России и обеспечить установление прочного и длительного мира в Украине», - указал президент Франции.

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