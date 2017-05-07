Франция ограничила содержания дельфинов в неволе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Французский министр по защите окружающей среды Сеголен Руаяль издала постановление, запрещающее держать в неволе дельфинов и касаток. Новые нормы также запрещают прямые контакты между дельфинами и публикой в развлекательных дельфинариях, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“4 мая министр подписала более мягкий вариант закона, который вводил строгие правила в области разведения дельфинов в неволе, однако новая версия, опубликованная в субботу, запрещает его полностью, кроме афалин и касаток в авторизованных правительством океанариумах”, — говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, С. Руаяль решила ужесточить правила, в частности, после того как узнала о распространенной практике, когда порабощенным дельфинам дают седативные препараты, чтобы их успокоить.
Защитники окружающей среды приветствовали новый закон: в совместном заявлении пяти НКО, которые занимаются охраной моря, он назван “историческим прорывом для Франции”.
В свою очередь недовольство выражают владельцы дельфинариев, поскольку закон будет стоить им денег.