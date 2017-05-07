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Франція обмежила утримання дельфінів у неволі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Французький міністр із захисту навколишнього середовища Сеголен Руаяль видала постанову, що забороняє тримати в неволі дельфінів і косаток. Нові законодавчі норми також забороняють прямі контакти між дельфінами і публікою в розважальних дельфінаріях, передає УНН з посиланням на ВВС.

Франція обмежила утримання дельфінів у неволі

“4 травня міністр підписала більш м’який варіант закону, який вводив суворі правила в галузі розведення дельфінів у неволі, однак нова версія, опублікована в суботу, забороняє його повністю, крім афалін і косаток в авторизованих урядом океанаріумах”, — йдеться в повідомленні.

Як відзначили в міністерстві,С. Руаяль вирішила посилити правила, зокрема, після того як дізналася про поширену практику, коли поневоленим дельфінам дають седативні препарати, щоб їх заспокоїти.

Захисники навколишнього середовища вітали новий закон: у спільній заяві п’яти НКО, які займаються охороною моря, він названий “історичним проривом для Франції”.

У свою чергу невдоволення висловлюють власники дельфінаріїв, оскільки закон буде коштувати їм грошей.

 

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