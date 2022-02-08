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Актуальное
Франция предоставит Украине 1,2 млрд евро на проекты развития

Франция предоставит Украине 1,2 млрд евро на проекты развития

Киев • УНН

 • 14957 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Французская Республика предоставит Украине 1,2 млрд евро программного финансирования, которое может быть использовано на конкретные проекты развития. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма, передает УНН.

Цитата

"Сегодня Президент Франции объявил новую программу финансового сотрудничества с Украиной. Дополнительно к уже выделенной макрофинансовой поддержке в 1,2 миллиарда евро от Европейского Союза французская сторона выделяет еще 1,2 миллиарда евро программного финансирования", - пояснил он.

Детали

В частности, по словам заместителя руководителя офиса главы государства, Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 млн евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 млрд евро. Под эти гарантии наше государство сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях.

Как отметил Ростислав Шурма, эти средства могут быть направлены на конкретные проекты развития, согласованные с французской стороной.

"Направления, на которые могут быть использованы эти средства, будут дополнительно согласованы с французской стороной и будут предусматривать привлечение французских поставщиков и подрядчиков", - рассказал он.

Кроме того, подписаны документы относительно финансирования и поставки в Украину электровозов компании Alstom на сумму 900 млн евро, поставки пожарно-спасательной техники для ГСЧС и строительства патрульных катеров для ГПСУ, на что предусмотрено отдельное финансирование, отметил Шурма.

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