Франция и США работают над тем, чтобы предотвратить передачу рф оружия и техники - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Франция и США работают изо дня в день, чтобы предотвратить передачу россии оружия и техники, в том числе из Ирана, Северной Кореи и Китая.

Об этом он заявил во время визита в Париж, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Блинкен заявил, что "крайне важно", чтобы страны продолжали поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии. Госсекретарь США также заявил, что продолжается работа, чтобы "помочь Украине построить сильную армию будущего".

Мы гарантируем, что у нас будет Украина, которая твердо стоит на своих ногах в военном, экономическом и демократическом плане. Это единственный лучший ответ на агрессию Путина - сказал Блинкен.

Блинкен заявил, что Франция и США "работают изо дня в день", чтобы предотвратить передачу россии оружия и техники, в том числе из Ирана, Северной Кореи и Китая. "Это не только угроза для Украины, это фактически угроза европейской безопасности в целом. Франция, все европейские страны заинтересованы в том, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить продолжающееся усиление российской военной машины", - сказал он.

Дополнение

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Париже с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню отметил продолжающееся сотрудничество с Европой по поддержке Украины и призвал Конгресс США поддержать Украину, которая находится в "решающем моменте", и принять дополнительный бюджетный запрос, который позволит США направить Украине больше ресурсов.