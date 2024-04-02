Блинкен встретился с Лекорню и призвал Запад поддержать Украину в "решающий момент"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Париже с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню отметил продолжающееся сотрудничество с Европой по поддержке Украины и призвал Конгресс США поддержать Украину, которая находится в "решающем моменте", и принять дополнительный бюджетный запрос, который позволит США направить Украине больше ресурсов. Слова Блинкена цитирует Ройтерз, передает УНН.

Украина, которой многие предсказывали падение за считанные дни, продолжает оставаться сильной. Но мы находимся в критический момент, когда украинцам чрезвычайно важно получить то, в чем они нуждаются для защиты себя, особенно это касается боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Итак, существует краткосрочная проблема, над которой мы работаем вместе. Это еще одна причина, почему запрос на дополнительный бюджет, который президент Байден сделал в Конгресс, должен быть выполнен как можно скорее". - заявил Блинкен.

Детали

Блинкен и Себастьян Лекорню встретились в парижском ангаре Nexter Defence Systems, где им показали военную технику и боеприпасы, которые Франция отправляет в Украину.

Блинкен подчеркнул количество ресурсов, которые Франция и Европа уже предоставили Украине. И добавил, что из-за этих событий Европа избавилась от зависимости от российских энергоресурсов, а альянс НАТО окреп, в общество которого вступили в этом году еще два члена.

Вместе, столько, сколько предоставили Соединенные Штаты, наши европейские партнеры и другие партнеры далеко за пределами Европы из-за глобального характера этого вызова обеспечили даже больше. Но, даже когда мы достигли всего этого, и даже когда Россия потерпела в Украине, по моему мнению, стратегическую катастрофу - она слабее в военном плане, она слабее экономически, она слабее дипломатически, Украина более объединенная, чем когда-либо прежде, Европа избавилась от зависимости от российских энергоресурсов, а наш альянс НАТО как сильнее, так и теперь больше на двух членов." - сказал Блинкен.

В этот же день министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Франция намерена добиться принятия на общеевропейском уровне санкций в отношении российских компаний, которые занимаются дезинформацией.

Я предложу установить санкционный режим против тех, кто поддерживает режим дезинформации. - пообещал Сежурни на совместной с Блинкеном пресс-конференции в Париже.

Дополнительно

Также ожидается, что Блинкен встретится с министром иностранных дел Франции Сефаном Сежурном и президентом Франции Эммануэлем Макроном перед тем, как отправиться в Брюссель на встречу министров НАТО в среду (3 апреля).