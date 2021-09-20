Фракция "слуг" сегодня не будет обсуждать отставки в правительстве - Корниенко

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. На заседании фракции “Слуги народа” вечером в понедельник кадровых вопросов в правительстве подниматься не будет — еще рано. Об этом заявил первый заместитель председателя депутатской фракции “Слуги народа” Александр Корниенко на брифинге журналистам, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Сегодня не будет кадровых вопросов правительственных, по крайней мере не планируется... Мы давно говорили, что этот вопрос конца сентября — начала октября. Пока еще не сильно конец сентября, еще середина”, — сказал Корниенко.

Добавим

Заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук ранее рассказала УНН, что на заседании фракции “Слуга народа” депутаты обсудят важнейшие законопроекты — так называемый ресурсный № 5600 и № 5599 об олигархах.

Она отметила, что на заседании фракции также будет подниматься вопрос относительно законопроекта № 3196-д о Службе безопасности Украины.

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