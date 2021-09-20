Фракція "слуг" сьогодні не обговорюватиме відставки в уряді - Корнієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. На засіданні фракції “Слуги народу” ввечері в понеділок кадрових питань в уряді підніматись не буде — ще зарано. Про це заявив перший заступник Голови депутатської фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко на брифінгу журналістам, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Сьогодні не буде кадрових питань урядових, принаймні не планується... Ми давно казали, що це питання кінця вересня — початку жовтня. Поки ще не сильно кінець вересня, ще середина”, — сказав Корнієнко.
Додамо
Заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук раніше розповіла УНН, що на засіданні фракції “Слуга народу” депутати обговорять найважливіші законопроекти — так званий ресурсний № 5600 та № 5599 про олігархів.
Вона зазначила, що на засіданні фракції також порушуватиметься питання стосовно законопроекту № 3196-д про Службу безпеки України.