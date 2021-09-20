Фракція "слуг" сьогодні не обговорюватиме відставки в уряді - Корнієнко

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“Сьогодні не буде кадрових питань урядових, принаймні не планується... Ми давно казали, що це питання кінця вересня — початку жовтня. Поки ще не сильно кінець вересня, ще середина”, — сказав Корнієнко.

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Заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук раніше розповіла УНН, що на засіданні фракції “Слуга народу” депутати обговорять найважливіші законопроекти — так званий ресурсний № 5600 та № 5599 про олігархів.



Вона зазначила, що на засіданні фракції також порушуватиметься питання стосовно законопроекту № 3196-д про Службу безпеки України.