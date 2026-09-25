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Fozzy Group сократит часть офисных команд из-за российских атак

Киев • УНН

 • 704 просмотра

С 1 ноября Fozzy Group уволит часть офисных сотрудников из-за влияния войны. Российские атаки повредили более 20 объектов компании.

Fozzy Group сократит часть офисных команд из-за российских атак

Fozzy Group заявили, что с 1 ноября попрощаются с частью коллег из офисных команд. В компании назвали решение вынужденным и добавили, что влияние войны на работу "становится всё более значительным", передаёт УНН.

Сегодня на внутренних встречах мы объявили об организационных изменениях, которые произойдут с 1 ноября. К сожалению, это означает, что нам придётся попрощаться с частью коллег из офисных команд: в холдинге, сети «Сільпо» и логистике. Ещё раньше подобные изменения произошли в MAUDAU и IT-командах TemaBit Fozzy Group и E-commerce & Ecosystem. Это вынужденное решение, связанное с тем, что война всё сильнее влияет на нашу работу.

- говорится в сообщении.

По данным компании, только с 1 августа по 25 сентября россияне уничтожили и повредили более 20 их объектов — распределительные центры, супермаркеты и производственные мощности.

Мы потеряли часть инфраструктуры и товарных запасов, а поддерживать бесперебойную работу стало значительно сложнее и дороже. В этих условиях нам приходится пересматривать, на чём сосредоточить силы и ресурсы. Часть проектов и задач мы ставим на паузу, от части отказываемся, для других ищем новые решения 

- добавили в компании.

В то же время Fozzy Group продолжает работать.

Мы открываем новые магазины, восстанавливаем повреждённые объекты и перестраиваем логистику. Для этой работы нам нужны люди, поэтому мы продолжаем нанимать сотрудников в супермаркеты, на склады и производства по всей Украине 

- резюмировали в компании.

В результате массированной атаки рф повреждены склады Yves Rocher, Fozzy Group и "Файні Льоди"20.08.26, 16:50 • 10322 просмотра

Антонина Туманова

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