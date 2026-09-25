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Fozzy Group скоротить частину офісних команд через російські атаки

Київ • УНН

 • 628 перегляди

З 1 листопада Fozzy Group звільнить частину офісних працівників через вплив війни. Російські атаки пошкодили понад 20 об’єктів компанії.

Fozzy Group скоротить частину офісних команд через російські атаки

Fozzy Group заявили, що з 1 листопада попрощаються із частиною колег з офісних команд. У компанії назвали рішення вимушеним і додали, що вплив війни на роботу "дедалі більший", передає УНН.

Сьогодні на внутрішніх зустрічах ми оголосили про організаційні зміни, які відбудуться з 1 листопада. На жаль, це означає, що нам доведеться попрощатися з частиною колег з офісних команд: у холдингу, мережі Сільпо та логістиці. Ще раніше подібні зміни відбулися в MAUDAU й IT-командах TemaBit Fozzy Group та E-commerce & Ecosystem. Це вимушене рішення, пов’язане з тим, що війна дедалі більше впливає на нашу роботу.

- йдеться у повідомленні.

За даними компанії, лише з 1 серпня до 25 вересня росіяни знищили та пошкодили понад 20 їх об’єктів — розподільчі центри, супермаркети та виробничі потужності.

Ми втратили частину інфраструктури й товарних запасів, а підтримувати безперебійну роботу стало значно складніше й дорожче. У цих умовах нам доводиться переглядати, на чому зосереджувати сили та ресурси. Частину проєктів і завдань ми ставимо на паузу, від частини відмовляємося, для інших шукаємо нові рішення 

- додали у компанії.

Водночас Fozzy Group продовжує працювати.

Ми відкриваємо нові магазини, відновлюємо пошкоджені об’єкти та перебудовуємо логістику. Для цієї роботи нам потрібні люди, тому ми продовжуємо наймати в супермаркети, на склади та виробництва по всій Україні 

- резюмувала в компанії.

У результаті масованої атаки рф пошкоджено склади Yves Rocher, Fozzy Group і "Файні Льоди"20.08.26, 16:50 • 10322 перегляди

Антоніна Туманова

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