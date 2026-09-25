Fozzy Group скоротить частину офісних команд через російські атаки

Fozzy Group заявили, що з 1 листопада попрощаються із частиною колег з офісних команд. У компанії назвали рішення вимушеним і додали, що вплив війни на роботу "дедалі більший", передає УНН.

Сьогодні на внутрішніх зустрічах ми оголосили про організаційні зміни, які відбудуться з 1 листопада. На жаль, це означає, що нам доведеться попрощатися з частиною колег з офісних команд: у холдингу, мережі Сільпо та логістиці. Ще раніше подібні зміни відбулися в MAUDAU й IT-командах TemaBit Fozzy Group та E-commerce & Ecosystem. Це вимушене рішення, пов’язане з тим, що війна дедалі більше впливає на нашу роботу.