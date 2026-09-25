Fozzy Group скоротить частину офісних команд через російські атаки
Київ • УНН
З 1 листопада Fozzy Group звільнить частину офісних працівників через вплив війни. Російські атаки пошкодили понад 20 об’єктів компанії.
Fozzy Group заявили, що з 1 листопада попрощаються із частиною колег з офісних команд. У компанії назвали рішення вимушеним і додали, що вплив війни на роботу "дедалі більший", передає УНН.
Сьогодні на внутрішніх зустрічах ми оголосили про організаційні зміни, які відбудуться з 1 листопада. На жаль, це означає, що нам доведеться попрощатися з частиною колег з офісних команд: у холдингу, мережі Сільпо та логістиці. Ще раніше подібні зміни відбулися в MAUDAU й IT-командах TemaBit Fozzy Group та E-commerce & Ecosystem. Це вимушене рішення, пов’язане з тим, що війна дедалі більше впливає на нашу роботу.
За даними компанії, лише з 1 серпня до 25 вересня росіяни знищили та пошкодили понад 20 їх об’єктів — розподільчі центри, супермаркети та виробничі потужності.
Ми втратили частину інфраструктури й товарних запасів, а підтримувати безперебійну роботу стало значно складніше й дорожче. У цих умовах нам доводиться переглядати, на чому зосереджувати сили та ресурси. Частину проєктів і завдань ми ставимо на паузу, від частини відмовляємося, для інших шукаємо нові рішення
Водночас Fozzy Group продовжує працювати.
Ми відкриваємо нові магазини, відновлюємо пошкоджені об’єкти та перебудовуємо логістику. Для цієї роботи нам потрібні люди, тому ми продовжуємо наймати в супермаркети, на склади та виробництва по всій Україні
У результаті масованої атаки рф пошкоджено склади Yves Rocher, Fozzy Group і "Файні Льоди"20.08.26, 16:50 • 10322 перегляди