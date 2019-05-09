Фотограф заснял молнию, ударившую в Эйфелеву башню
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Пользователь фотохостинга Flickr Бертран Кулик в среду, 8 мая опубликовал на своей странице фото необычного пейзажа. Фотографу удалось запечалить, как молния ударила прямо в верхушку парижской достопримечательности – Эйфелефой башни, передаёт УНН.
Бертран Кулик в своїм профиле написал, что он - профессиональный скрипач и любитель фотографии, его вдохновляет природа.
В его профиле множество фотографий с изображением небес над Парижем.
Так, согласно прогнозам метеорологического сайта AccuWeather, в Париже всю неделю пасмурно, температура не поднимается выше 17 градусов по цельсию.
Как сообщал УНН, ранее NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной.