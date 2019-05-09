Фотограф заснял молнию, ударившую в Эйфелеву башню

Бертран Кулик в своїм профиле написал, что он - профессиональный скрипач и любитель фотографии, его вдохновляет природа.



В его профиле множество фотографий с изображением небес над Парижем.



Так, согласно прогнозам метеорологического сайта AccuWeather, в Париже всю неделю пасмурно, температура не поднимается выше 17 градусов по цельсию.



Как сообщал УНН, ранее NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной.