Фотограф зняв блискавку, яка вдарила в Ейфелеву вежу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Користувач фотохостингу Flickr Бертран Кулик в середу 8 травня опублікував на своїй сторінці фото незвичайного пейзажу. Фотографу вдалося зняти, як блискавка вдарила прямо в верхівку паризької пам'ятки - Ейфелефой вежі, передає УНН.
Бертран Кулик в своим профілі написав, що він - професійний скрипаль і любитель фотографії, його надихає природа.
У його профілі безліч фотографій із зображенням небес над Парижем.
Так, згідно з прогнозами метеорологічного сайту AccuWeather, в Парижі весь тиждень похмуро, температура не піднімається вище 17 градусів за Цельсієм.
Як повідомляв УНН, раніше NASA опублікувало найдетальніше зображення Всесвіту.