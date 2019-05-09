Фотограф зняв блискавку, яка вдарила в Ейфелеву вежу

Бертран Кулик в своим профілі написав, що він - професійний скрипаль і любитель фотографії, його надихає природа.



У його профілі безліч фотографій із зображенням небес над Парижем.



Так, згідно з прогнозами метеорологічного сайту AccuWeather, в Парижі весь тиждень похмуро, температура не піднімається вище 17 градусів за Цельсієм.



Як повідомляв УНН, раніше NASA опублікувало найдетальніше зображення Всесвіту.