Фотограф создает снимки, в которые можно зайти

"Мне кажется, что фотография имеет свою силу именно потому, что мы не можем в нее попасть, как бы сильно этого не хотели. Когда я делаю снимки, то стараюсь помнить об этом и даже использовать", - комментирует свое творчество Энгманом.

В основном художник фотографирует природные ландшафты: водопады, пещеры, огромные пустыни и тому подобное. После этого, Энгман превращает собственные пейзажные фотографии в объемные инсталляции, которые по сути являются небольшими комнатами, в которые можно зайти. Он разделяет снимок на части, которыми обклеивает поверхность помещений - эффект напоминает проекцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объявлены победители престижного конкурса фотографии дикой природы

Эффект от снимка зависит от перспективы наблюдателя. Если стоять напротив комнаты - можно не отличить ее от снимка. Но если изменить ракурс, то можно увидеть корпус комнаты, на которые наклеены фрагменты фотографии.

Напомним, художница создает костюмы эпохи Возрождения из пенопласта и пузырьковой пленки.