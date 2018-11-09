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Фотограф створює знімки, в які можна зайти

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Американський фотограф Кріс Енгман створює фотографії, в які можна зайти як в кімнату. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку фотографа.

“Мені здається, що фотографія має свою силу саме тому, що ми не можемо в неї потрапити, як би сильно цього не хотіли. Коли я роблю знімки, то намагаюся пам’ятати про це і навіть використовувати”, — коментує свою творчість Енгман.

В основному художник фотографує природні ландшафти: водоспади, печери, величезні пустелі тощо. Після цього, Енгман перетворює власні пейзажні фотографії в об'ємні інсталяції, які, по суті, є невеликими кімнатами, в які можна зайти. Він розділяє знімок на частини, якими обклеює поверхню приміщень - ефект нагадує проекцію.

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Ефект знімку залежить від перспективи спостерігача. Якщо стояти навпроти кімнати - можна не відрізнити її від знімку. Але якщо змінити ракурс, то можна побачити корпус кімнати, на які наклеєні фрагменти фотографії.

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Pretty cool little art gallery I found #fotofocus #fotofocus2018 #openarchive

Публикация от Ashley Lynn Cooper (@ashleylynncooperdesign)

Нагадаємо, художниця створює костюми епохи Відродження з пінопласту та бульбашкової плівки.

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