Фотограф створює знімки, в які можна зайти
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Американський фотограф Кріс Енгман створює фотографії, в які можна зайти як в кімнату. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку фотографа.
“Мені здається, що фотографія має свою силу саме тому, що ми не можемо в неї потрапити, як би сильно цього не хотіли. Коли я роблю знімки, то намагаюся пам’ятати про це і навіть використовувати”, — коментує свою творчість Енгман.
В основному художник фотографує природні ландшафти: водоспади, печери, величезні пустелі тощо. Після цього, Енгман перетворює власні пейзажні фотографії в об'ємні інсталяції, які, по суті, є невеликими кімнатами, в які можна зайти. Він розділяє знімок на частини, якими обклеює поверхню приміщень - ефект нагадує проекцію.
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Ефект знімку залежить від перспективи спостерігача. Якщо стояти навпроти кімнати - можна не відрізнити її від знімку. Але якщо змінити ракурс, то можна побачити корпус кімнати, на які наклеєні фрагменти фотографії.
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