Форвард "Александрии" признан лучшим футболистом месяца в УПЛ

На победу претендовали игроки, которых признавались лучшими футболистами тура в ноябре: 15 тур - Виталий Буяльский ("Динамо"), 16 тур - Артем Полярус ("Александрия"), 17 тур - Марлос ("Шахтер"), а также футболисты, которые , по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение ноябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Василий Кобин ("Верес"), Андрей Лунин ("Заря"), Мбокани ("Динамо", Александр Сваток ("Заря"), Фред ("Шахтер").

С 45 процентами голосов победил Полярус, опередив Марлоса на 20 процентов. Далее разместился Кобин (9 видсоктив), Лунин (8), Буяльский (6).

Как сообщал УНН, победу в аналогичной номинации по итогам октября досталась представителю "Зари".