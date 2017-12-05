Форвард "Александрии" признан лучшим футболистом месяца в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, победителем в номинации лучший футболист ноября в чемпионате стал форвард "Александрии" Артем Полярус, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Лиги.
На победу претендовали игроки, которых признавались лучшими футболистами тура в ноябре: 15 тур - Виталий Буяльский ("Динамо"), 16 тур - Артем Полярус ("Александрия"), 17 тур - Марлос ("Шахтер"), а также футболисты, которые , по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение ноябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Василий Кобин ("Верес"), Андрей Лунин ("Заря"), Мбокани ("Динамо", Александр Сваток ("Заря"), Фред ("Шахтер").
С 45 процентами голосов победил Полярус, опередив Марлоса на 20 процентов. Далее разместился Кобин (9 видсоктив), Лунин (8), Буяльский (6).
Как сообщал УНН, победу в аналогичной номинации по итогам октября досталась представителю "Зари".