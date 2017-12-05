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Форварда "Олександрії" визнано кращим футболістом місяця в УПЛ

Форварда "Олександрії" визнано кращим футболістом місяця в УПЛ

Київ • УНН

 • 15109 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою, переможцем у номінації кращий футболіст листопаду в чемпіонаті став форвард "Олександрії" Артем Полярус, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Ліги.

На перемогу претендували гравці, яких визнавалися кращими футболістами туру у листопаді: 15 тур — Віталій Буяльський ("Динамо"), 16 тур — Артем Полярус ("Олександрія"), 17 тур — Марлос ("Шахтар"), а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж листопадових турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Василь Кобін ("Верес"), Андрій Лунін ("Зоря"), Дьємерсі Мбокані ("Динамо", Олександр Сваток ("Зоря"), Фред ("Шахтар").

З 45 відсотками голосів тріумфував Полярус, випередивши Марлоса на 20 відсотків. Далі розмістився Кобін (9 відсоктів), Лунін (8), Буяльський (6).

Як повідомляв УНН, перемогу в аналогічній номінації за підсумками жовтня дісталася представнику "Зорі". 

Українські Національні Новини

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