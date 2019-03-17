Форвард Яремчук оформил дубль в чемпионате Бельгии

Два гола нападающего "желто-голубой" национальной команды обеспечили гостям победу со счетом 2:0. На 90-й минуте Безус заменил героя встречи, а Игорь Пластун не попал в заявку на игру.

Отметим, что в этом сезоне Яремчук сыграл за "Гент" 36 матчей, забил 12 мячей и отдал три результативные пасы.

Также добавим, "Гент" набрал 50 очков и оказался на 5-й строчке, "Сент-Труйден" 7-й с 47 очками.