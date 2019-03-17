Форвард Яремчук оформив дубль в чемпіонаті Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. ФК "Гент" Романа Яремчука, Романа Безуса та Ігоря Пластуна бився на виїзді із "Сент-Трюйденом" за місце в першій шістці в заключному 30-му турі першого етапу бельгійської першості. Про це інформує ФФУ, передає УНН.
Два голи нападника "жовто-блакитної" національної команди забезпечили гостям перемогу з рахунком 2:0. На 90-й хвилині Безус замінив героя зустрічі, а Ігор Пластун не потрапив до заявки на гру.
Зазначимо, що в цьому сезоні Яремчук зіграв за "Гент" 36 матчів, забив 12 м’ячів та віддав три результативні паси.
Також додамо, "Гент" набрав 50 очок і опинився на 5-му рядку, "Сент-Труйден" 7-й з 47 очками.