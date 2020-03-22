Формула ЕВРО-2021 будет точно такой же, как и не состоявшегося чемпионата - Павелко

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100084 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103265 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105323 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104335 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112923 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100736 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105226 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106636 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131555 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130446 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Решение о переносе ЕВРО-2020 на год, впервые в истории, Исполком УЕФА принимал с учётом обсуждения в режиме онлайн конференции - при участии представителей стран-членов. Такой шаг поддержали все футбольные ассоциации. Об этом в эфире программы "Великий футбол" рассказал президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН.

"Это был важный и впервые проведенный по видеоконференции эфир с 55-ю ассоциациями. Обсуждалась ситуация в Европе, в футболе. И администрация сразу доложила, что в сегодняшних реалиях невозможно ничего предложить, кроме, как перенос. Все ассоциации поддержали", - сказал он.

Павелко уточнил, что ЕВРО-2021 будет проходить по той же формуле, по которой ранее планировалось провести ЕВРО-2020.

"В 2021 году формула проведения ЕВРО останется та же: те же города, страны, сроки", - уточнил президент УАФ.

Напомним, как писал УНН, ФИФА создала рабочую группу по устранению последствий коронавируса для футбола.

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