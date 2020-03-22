Формула ЕВРО-2021 будет точно такой же, как и не состоявшегося чемпионата - Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Решение о переносе ЕВРО-2020 на год, впервые в истории, Исполком УЕФА принимал с учётом обсуждения в режиме онлайн конференции - при участии представителей стран-членов. Такой шаг поддержали все футбольные ассоциации. Об этом в эфире программы "Великий футбол" рассказал президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН.
"Это был важный и впервые проведенный по видеоконференции эфир с 55-ю ассоциациями. Обсуждалась ситуация в Европе, в футболе. И администрация сразу доложила, что в сегодняшних реалиях невозможно ничего предложить, кроме, как перенос. Все ассоциации поддержали", - сказал он.
Павелко уточнил, что ЕВРО-2021 будет проходить по той же формуле, по которой ранее планировалось провести ЕВРО-2020.
"В 2021 году формула проведения ЕВРО останется та же: те же города, страны, сроки", - уточнил президент УАФ.
Напомним, как писал УНН, ФИФА создала рабочую группу по устранению последствий коронавируса для футбола.