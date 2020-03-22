Формула ЄВРО-2021 буде точно такою ж, як чемпіонату, що не відбувся - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Рішення про перенесення Євро-2020 на рік, вперше в історії, Виконком УЄФА брав з урахуванням обговорення в режимі онлайн конференції - за участю представників країн-членів. Такий крок підтримали всі футбольні асоціації. Про це в ефірі програми "Великий футбол" розповів президент УАФ Андрій Павелко, передає УНН.
"Це був важливий і вперше проведений по відеоконференції ефір з 55-ю асоціаціями. Обговорювалася ситуація в Європі, в футболі. І адміністрація відразу доповіла, що в сьогоднішніх реаліях неможливо нічого запропонувати, крім, як перенесення. Всі асоціації підтримали", - сказав він .
Павелко уточнив, що ЄВРО-2021 проходитиме за тією ж формулою, за якою раніше планувалося провести Євро-2020.
"В 2021 році формула проведення ЕВРО залишиться та ж: ті ж міста, країни, терміни", - уточнив президент УАФ.
Нагадаємо, як писав УНН, ФІФА створила робочу групу щодо усунення наслідків коронавірусу для футболу.