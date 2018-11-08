"Формула-1" включила новое Гран-При в сезон 2020
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сайт “Формулы-1” анонсировал проведение в 2020 году первого Гран-При соревнований во Вьетнаме, информирует УНН.
Компания “Vingroup” и руководство чемпионата мира по автогонкам подписали многолетнее соглашение о проведении этапа Гран-при в столице Вьетнама. Поэтому в апреле 2020-го пройдут гонки по центральным улицам Ханоя, протяженность трека составит 5565 км.
“Мы рады объявить, что Ханой примет этап чемпионата „Формулы-1“. Мы заинтригованы быть здесь в Ханое, одном из самых захватывающих городов мира с богатой историей и невероятным будущим. Это идеальная формула для проведения Гран-при”, — отметил исполнительный директор “Формулы-1” Чейз Кэри.
Примечательно, что данная гонка станет первым дополнением к календарю чемпионата, с тех пор владельцем чемпионата стала “Liberty Media”.
Добавим также, нынешний сезон “Ф-1” состоит из 21-го этапа. В календаре еще осталось проведения двух — в Бразилии и Абу-Даби.