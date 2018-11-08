"Формула-1" включила нове Гран-Прі в сезон-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сайт “Формули-1” анонсував проведення в 2020-му році першого Гран-Прі змагань у В’єтнамі, інформує УНН.
Компанія “Vingroup” і керівництво чемпіонату світу з автогонок підписали багаторічну угоду про проведення етапу Гран-прі в столиці В’єтнаму. Відтак в квітні 2020-го пройдуть перегони по центральних вулицях Ханоя, протяжність треку становитиме 5 565 км.
“Ми раді оголосити, що Ханой прийме етап чемпіонату „Формули-1“. Ми заінтриговані бути тут в Ханої, одному з найбільш захоплюючих міст світу з багатою історією і неймовірним майбутнім. Це ідеальна формула для проведення Гран-прі”, — відзначив виконавчий директор “Формули-1” Чейз Кері.
Примітно, що дана гонка стане першим доповненням до календаря чемпіонату, відколи власником чемпіонату стала “Liberty Media”.
Додамо також, нинішній сезон “Ф-1” складається із 21-го етапу. В календарі ще залишилось проведення двох — у Бразилії та Абу-Дабі.