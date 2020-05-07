"Формула-1" анонсировала уменьшение бюджета на следующий сезон

Данную информацию подтвердил спортивный директор “Формулы-1” Росс Браун. Сокращение достигнет 30 млн. долл.

“Мы начали обсуждение с 175 млн. долл. и, учитывая нынешний кризис, пришли к сумме в 145 млн. долл. В новом соглашении будет гораздо более справедливое распределение призового фонда. Средние команды будут получать больше призовых, чем это было раньше. Таким образом, новый договор сбалансированный по всем направлениям. Мы сокращаем количество денег, которые можно потратить в „Формуле-1“, и сделаем распределение призового фонда среди команд более равномерным”, — заявил Браун.

Заметим, что старт нынешнего сезона “Формулы-1” отложен минимум до июля из-за пандемии коронавируса.