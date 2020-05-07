"Формула-1" анонсувала зменшення бюджету на наступний сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Починаючи з сезону 2021 року в найбільш престижних автомобільних перегонах "Формулі-1" ведуть скорочення бюджету, інформує УНН з посиланням на "Sky Sports".
Дану інформацію підтвердив спортивний директор “Формули-1” Росс Браун. Скорочення сягне 30 млн. дол.
“Ми почали обговорення з 175 млн. дол. і, з огляду на нинішню кризу, прийшли до суми в 145 млн. дол. У новій угоді буде набагато більш справедливий розподіл призового фонду. Середні команди будуть отримувати більше призових, ніж це було раніше. Таким чином, новий договір збалансований за всіма напрямами. Ми скорочуємо кількість грошей, які можна витратити в „Формулі-1“, і зробимо розподіл призового фонду серед команд більш рівномірним”, — заявив Браун.
Зауважимо, що старт нинішнього сезону “Формули-1” відкладено мінімум до липня через пандемію коронавірусу.