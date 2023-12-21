ФОПы больше всего жалуются на налоговые проверки и необоснованные штрафы
Киев • УНН
Опрос показал, что налоговые проверки и необоснованные штрафы являются основными претензиями среди физических лиц-предпринимателей в Украине.
Опрос, проведенный исследовательской компанией "Социополис", среди физических лиц-предпринимателей, показал, что наибольшими ограничениями со стороны государства в ведении бизнеса, предприниматели считают налоговые проверки и необоснованные штрафы, пишет УНН.
Детали
Согласно результатам исследования, примерно каждый третий опрошенный ФЛП в течение прошлых полгода сталкивался с какими-либо необоснованными, по его(ее) мнению, ограничениями или препятствиями со стороны государства в ведении им(ею) предпринимательской деятельности в качестве физического лица - предпринимателя.
При этом, 12,2% опрошенных ответили, что сталкивались с такими ограничениями и препятствиями со стороны государства за прошедшие полгода в значительной степени, а 21,7% опрошенных сталкивались с ними в незначительной степени.
Наиболее распространенными среди таких ограничений и препятствий со стороны государства по отношению к ФЛП респонденты назвали налоговые проверки и необоснованные штрафы (их назвали 38,0% респондентов из числа тех, кто сталкивался с ограничениями и препятствиями со стороны государства в ведении своей деятельности как ФЛП) и чрезмерную забюрократизированность деятельности государственных органов (35,6%).
В ответе на вопрос о том, кто из представителей "экономического блока" государственной власти своей деятельностью наиболее негативно влияет на работу и развитие малого и среднего бизнеса в Украине, наибольшее количество респондентов назвали Даниила Гетманцева (39,5% среди всех опрошенных и 57,2% среди тех, кто определился с ответом).
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Далее, со значительным отставанием от Гетманцева, в "рейтинге" негативного влияния на малый и средний бизнес страны (в восприятии опрошенных физических лиц - предпринимателей) идут Денис Шмыгаль (его назвали в ответе на указанный вопрос 11,2% среди всех опрошенных и 16,2% среди тех, кто определился с ответом); и. о. Государственной налоговой службы Украины Татьяна Кириенко (соответственно 10,7% и 15,5%) и и. о. Государственной таможенной службы Украины Сергей Звягинцев (соответственно 9,3% и 13,5%). Других руководителей "экономического блока" в ответе на указанный вопрос назвали не более 6% респондентов.
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Справочно
Сроки проведения опроса - с 10 по 18 декабря 2023 года. Целевая аудитория - жители Украины в возрасте от 18 лет, которые по состоянию на дату проведения опроса были зарегистрированы как физические лица-предприниматели (ФЛП). Опрос не охватывал Автономную Республику Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей и другие временно оккупированные территории, где на время его проведения отсутствовала мобильная связь украинских операторов. Метод опроса - телефонное интервью CATI (Сomputer-Аѕѕіѕтег Telephone Іптегѵегѕ) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров физических лиц - предпринимателей. Объем выборки - 605 респондентов. Выборка является репрезентативной для всей совокупности физических лиц - предпринимателей Украины по признакам региона регистрации и основного вида деятельности. Стандартная погрешность без учета дизайн-эффекта при соотношении дихотомических переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,4-3,9%.
ФОПы больше всего жалуются на налоговые проверки и необоснованные штрафы
Опрос показал, что налоговые проверки и необоснованные штрафы являются основными претензиями среди физических лиц-предпринимателей в Украине.
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