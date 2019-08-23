Фонтаны на Майдане и Русановке не будут закрывать в связи с праздником

"В связи с праздничным понедельником 26 августа, санитарный день для очистки и налаживание работы фонтанов на Майдане Независимости и в акватории Русановского канала переносится на вторник - 27 августа", - говорится в сообщении.

Напомним, в КГГА рассказали, где ограничат движение в Киеве на праздники.

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