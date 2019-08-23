Фонтаны на Майдане и Русановке не будут закрывать в связи с праздником
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В связи с праздником санитарный день для очистки фонтанов на площади и на Русановке перенесут на 27 августа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил коммунальное предприятие "Киевводфонд", передает УНН.
"В связи с праздничным понедельником 26 августа, санитарный день для очистки и налаживание работы фонтанов на Майдане Независимости и в акватории Русановского канала переносится на вторник - 27 августа", - говорится в сообщении.
Напомним, в КГГА рассказали, где ограничат движение в Киеве на праздники.
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