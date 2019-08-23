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Фонтани на Майдані та Русанівці не закриватимуть у зв’язку зі святом

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У зв’язку зі святом санітарний день для очищення фонтанів на майдані та на Русанівці перенесуть на 27 серпня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило комунальне підприємство "Київводфонд", передає УНН.

"У зв'язку із святковим понеділком 26 серпня, санітарний день для очищення та налагодження роботи фонтанів на Майдані Незалежності та в акваторії Русанівського каналу переноситься на вівторок - 27 серпня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, У КМДА розповіли, де обмежать рух у Києві на свята. 

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