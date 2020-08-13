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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 71981 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 98969 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123587 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105533 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125401 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100752 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101652 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103780 просмотра

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Фонтан в парке "Партизанской славы" попал в Национальный реестр рекордов Украины

Фонтан в парке "Партизанской славы" попал в Национальный реестр рекордов Украины

Киев  •  УНН

 • 69227 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Фонтан в парке "Партизанской славы" попал в Национальный реестр рекордов Украины, как самый высокий световой пешеходный фонтан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

“Фонтан в парке Партизанской славы был внесен в Национальный реестр рекордов Украины, как самый высокий световой пешеходный фонтан. Соответствующий сертификат КО „Киевзеленстрой“ получил 12 августа во время открытия обновленного парка”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что световой пешеходный фонтан является одним из элементов входа в парк. Пять арок высотой от 6 до 7,7 метров создают водопад, а между струями воды, поднимаются снизу, где можно пройтись. Для создания водного рисунка было установлено 464 форсунка. В вечернее время фонтан подсвечивается с помощью LED-светильников, которые воспроизводят 16,7 млн оттенков. Кроме того, есть интерактивный режим — можно самостоятельно менять сценарий фонтана.

Фонтан работает ежедневно с 10:00 до 15:00, и в вечернее время с 18:00 до 23:00, кроме вторника (технический день), когда фонтан чистят и проверять исправность всех систем.

Напомним, Государственная экологическая инспекция уже на этой неделе начнет проверку столичного парка “Партизанской славы”.

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