Фонтан в парке "Партизанской славы" попал в Национальный реестр рекордов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Фонтан в парке "Партизанской славы" попал в Национальный реестр рекордов Украины, как самый высокий световой пешеходный фонтан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
“Фонтан в парке Партизанской славы был внесен в Национальный реестр рекордов Украины, как самый высокий световой пешеходный фонтан. Соответствующий сертификат КО „Киевзеленстрой“ получил 12 августа во время открытия обновленного парка”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что световой пешеходный фонтан является одним из элементов входа в парк. Пять арок высотой от 6 до 7,7 метров создают водопад, а между струями воды, поднимаются снизу, где можно пройтись. Для создания водного рисунка было установлено 464 форсунка. В вечернее время фонтан подсвечивается с помощью LED-светильников, которые воспроизводят 16,7 млн оттенков. Кроме того, есть интерактивный режим — можно самостоятельно менять сценарий фонтана.
Фонтан работает ежедневно с 10:00 до 15:00, и в вечернее время с 18:00 до 23:00, кроме вторника (технический день), когда фонтан чистят и проверять исправность всех систем.
Напомним, Государственная экологическая инспекция уже на этой неделе начнет проверку столичного парка “Партизанской славы”.