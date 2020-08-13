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Фонтан у парку “Партизанської слави” потрапив до Національного реєстру рекордів України

Фонтан у парку “Партизанської слави” потрапив до Національного реєстру рекордів України

Київ • УНН

 • 69230 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Фонтан у парку “Партизанської слави” потрапив до Національного реєстру рекордів України, як найвищий світловий пішохідний фонтан. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

“Фонтан у парку Партизанської слави був внесений до Національного реєстру рекордів України, як найвищий світловий пішохідний фонтан. Відповідний сертифікат КО „Київзеленбуд“ отримало 12 серпня під час відкриття оновленого парку”, — сказано у повідомленны.

Зазначається, що світловий пішохідний фонтан є одним з елементів входу до парку. П’ять арок заввишки від 6 до 7,7 метрів створюють водоспад, а між струменями води, що підіймаються знизу, можна пройтися. Для створення водного малюнка було встановлено 464 форсунки. У вечірній час фонтан підсвічується за допомогою LED-світильників, які відтворюють 16,7 млн відтінків. Крім того, є інтерактивний режим — можна самостійно змінювати сценарій водограю.

Фонтан працює щодня з 10:00 до 15:00, та у вечірній час з 18:00 до 23:00, крім вівторка (технічний день), коли фонтан чиститимуть та перевірятимуть справність усіх систем.

Нагадаємо, Державна екологічна інспекція вже цього тижня розпочне перевірку столичного парку “Партизанської слави”.

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