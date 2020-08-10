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Держекоінспекція перевірить столичний парк "Партизанської слави"

Держекоінспекція перевірить столичний парк "Партизанської слави"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Державна екологічна інспекція вже цього тижня розпочне перевірку столичного парку "Партизанської слави". Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, передає УНН із посиланням на пресслужбу Держекоінспекції.

"Державна екологічна інспекція вже цього тижня розпочне перевірку парку "Партизанської слави", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ДЕІ, під час особистого прийому небайдужі кияни продемонстрували фотографії, що свідчать про порушення природоохоронного законодавства.

"Ресторан незаконно захопив частину заповітної території, не демонтовано бетонні основи від прибраних атракціонів, плиткою заклали поверхневу кореневу систему сосон, що призведе до втрати дерев, адже їхнє коріння живиться за рахунок роси й конденсованої вологи", – зазначив Мальований.

За його словами, ДЕІ порахує збитки й зобов'яже усунути всі порушення.

"Будівництво, засмічення й нанесення шкоди зелених насадженням заборонені на території природно-заповідного фонду. Ці заборони стосуються й столичного регіонального ландшафтного парку "Партизанської слави", – підкреслив Мальований.

Також він нагадав, що у червні за засмічення цього парку будівельними відходами Держекоінспекція нарахувала збитків на понад 20 млн гривень.

Нагадаємо, у цьому році в Києві відкриють 18 парків та скверів.

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