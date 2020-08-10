Госэкоинспекция проверит столичный парк "Партизанской славы"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Государственная экологическая инспекция уже на этой неделе начнет проверку столичного парка "Партизанской славы". Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госэкоинспекции.
"Государственная экологическая инспекция уже на этой неделе начнет проверку парка "Партизанской славы", - говорится в сообщении.
По словам главы ГЭИ, во время личного приема неравнодушные киевляне продемонстрировали фотографии, свидетельствующие о нарушении природоохранного законодательства.
"Ресторан незаконно захватил часть заветной территории, не демонтированны бетонные основания от убранных аттракционов, плиткой заложили поверхностную корневую систему сосен, что приведет к потере деревьев, ведь их корни питаются за счет росы и конденсированной влаги", - отметил Рисованный.
По его словам, ГЭИ посчитает ущерб и обяжет устранить все нарушения.
"Строительство, засорение и нанесения вреда зеленым насаждениям запрещены на территории природно-заповедного фонда. Эти запреты касаются и столичного регионального ландшафтного парка "Партизанской славы", - подчеркнул Малеванный.
Также он напомнил, что в июне за засорение этого парка строительными отходами Госэкоинспекция насчитала ущерб на более 20 млн гривен.
Напомним, в этом году в Киеве откроют 18 парков и скверов.