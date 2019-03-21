Фонсека попал в число кандидатов на пост тренера "Ромы"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека стал одним из кандидатов на пост главного наставника римской "Ромы", информирует портал Asromalive.it со ссылкой на издание "Corriere dello Sport", передает УНН.
Сообщается, что в шорт-листе итальянцев оказался нынешний тренер "Челси" Маурицио Сарре, Джан Пьеро Гасперини из "Атланты" и Марко Джампаоло ("Сампдория").
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В то же время Фонсека вместе с Роберто Де Дзерби ( "Сассуоло") и Андре Виллаш-Боаш попали в лонг-лист.
Примечательно, что действующее соглашение португальца с "горняками" будет действовать до лета следующего года.
Отметим, что нынешним наставником "Ромы" является Клаудио Раньери.