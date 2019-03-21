Фонсека попал в число кандидатов на пост тренера "Ромы"

Сообщается, что в шорт-листе итальянцев оказался нынешний тренер "Челси" Маурицио Сарре, Джан Пьеро Гасперини из "Атланты" и Марко Джампаоло ("Сампдория").

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В то же время Фонсека вместе с Роберто Де Дзерби ( "Сассуоло") и Андре Виллаш-Боаш попали в лонг-лист.

Примечательно, что действующее соглашение португальца с "горняками" будет действовать до лета следующего года.

Отметим, что нынешним наставником "Ромы" является Клаудио Раньери.