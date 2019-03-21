Фонсека потрапив до числа кандидатів на посаду тренера "Роми"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека став одним із кандидатів на пост головного наставника римської "Роми", інформує портал Asromalive.it з посиланням на видання "Corriere dello Sport", передає УНН.
Повідомляється, що в шорт-листі італійців опинився нинішній тренер "Челсі" Мауріціо Саррі, Джан Пьєро Гасперіні з "Атланти" і Марко Джампаоло ("Сампдорія").
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Натомість Фонсека разом із Роберто Де Дзербі ("Сассуоло") і Андре Віллаш-Боашем потрапили до лонг-листа.
Примітно, що діюча угода португальця з "гірниками" діятиме до літа наступного року.
Зауважимо, нинішнім наставником "Роми" є Клаудіо Раньєрі.