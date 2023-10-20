Фонд Вадима Столара приглашает украинок пройти бесплатный чекап здоровья

Проблема рака молочной железы актуальна для украинок

“К сожалению, из-за полномасштабной войны женщины сейчас имеют еще больше хлопот, чем обычно. В это трудное время они наравне с мужчинами защищают страну на фронте, занимаются волонтерством, работают и часто сами воспитывают детей. А все родители знают, что в последние полтора года, с постоянными тревогами и блэкаутами, это очень непросто. Времени на себя часто просто не остается, и эта ситуация достаточно опасна. Ведь, по данным от 2020 года, в возрасте 18-24 года рак молочной железы занимает третье место в структуре заболеваемости украинок (10,8%), а с 30 до 74 лет он стало лидирует (27,6-20,6%)”, – говорится в сообщении Фонда Вадима Столара.

Там также отмечается, что в структуре смертности от рака женского населения рак груди преобладает в возрастных группах 30-54, 55-74 и 75+ лет и составляет 24,5%, 20,6% и 18,5% соответственно. В то же время, к сожалению, каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается.

Фонд Вадима Столара позволяет пройти проверку женского здоровья

Для того, чтобы больше женщин смогли проверить себя, Фонд Вадима Столара вместе с партнерской клиникой организует бесплатный чекап среди представительниц ВПО и семей, которые потеряли на войне отца, или остались без жилья. Регистрация для всех женщин из вышеупомянутых категорий, которые находятся в Киеве, доступна по ссылке. Участники будут выбраны рандомно с помощью специального сервиса.

“Кроме всесторонней поддержки военных и продуктовой помощи гражданским, мы уже второй год подряд проводим мероприятия, направленные на психологическое и физическое восстановление украинцев. На этом направлении работы устраиваем периодические чекапы здоровья с целью раннего выявления опасных болезней. В частности – ориентированы на наших женщин, которые в эти тяжелые времена имеют очень мало времени на себя. Всем сегодня очень нелегко, а женщинам – и подавно, но нам нужны силы, чтобы выстоять до Победы, а после нее – восстанавливать страну”, – подчеркнула Наталья Приходько, волонтер Фонда Вадима Столара.

Кто в группе риска: проверь себя

К сожалению, раком молочной железы может заболеть даже абсолютно здоровая женщина без предрасположенностей, но есть определенные признаки, которые относят к группе риска – в Фонде напоминают о них:

• родственники первой линии (мама, бабушка, сестра, тетя), которые болели раком груди;

• если не было беременностей и родов;

• первая беременность в 30 лет и старше;

• возраст старше 40 лет;

• раннее начало менструаций – в возрасте до 12 лет;

• поздняя менопауза – после 55 лет;

• непрерывный прием гормональных контрацептивов в течение длительного времени, а также гормональной заместительной терапии в менопаузе;

• сахарный диабет;

• избыточный вес и ожирение;

• курение;

• злоупотребление алкоголем;

• гипертоническая болезнь;

• перенесенный ранее рак груди или рак яичников;

• воздействие источников радиации.

“Берегите себя и вовремя проходите обследование, чтобы предотвратить беду! В свою очередь Фонд Вадима Столара и в дальнейшем будет проводить мероприятия, направленные на сохранение здоровья украинской нации”, – заверили в Фонде.