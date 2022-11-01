Фонд Вадима Столара призывает участвовать в восстановлении физического и психического здоровья украинцев

“Наша команда постоянно ищет партнеров среди представителей бизнеса для воплощения важнейших проектов для восстановления морального и физического здоровья нашей нации. Мы открыты для сотрудничества с бизнесом, который может предоставлять качественные услуги в этих сферах, и принимаем заявки на рассмотрение”, – объяснила волонтер Фонда Наталья Приходько.

В Фонде Вадима Столара подчеркнули, что, согласно исследованию, которое недавно провели Google и исследовательская компания Kantar, на втором месте по влиянию войны на украинцев является ухудшение физического и психического здоровья. В организации смогли предвидеть такую тенденцию, когда с начала масштабного вторжения начали заниматься именно этими сферами.

“Нашему государству нужна помощь в такое сложное время, и именно поэтому мы активно реализуем проекты по восстановлению украинской нации”, – отметили в Фонде.

В сообщении также перечисляется ряд таких проектов:



Психологические вебинары для тех, кто нуждается в соответствующей поддержке – еженедельные групповые занятия на выбранную аудиторией тему.



Развивающие мастер-классы для детей ВПЛ – разнообразные занятия, призванные помогать малышам преодолеть стресс.



“Спорт на районе” – призван улучшить физическое и эмоциональное состояние во время тренировок, которые бесплатно проводят профессиональные тренеры в разных районах Киева.



Организация футбольного турнира среди детских команд Киевской области. “Даем шанс маленьким украинцам (ВПЛ) стать большими футболистами и вернуться к привычной жизни”, – объяснили суть мероприятия в Фонде Вадима Столара.



Чек-ап организма для жителей деоккупированных поселков Киевской области – новый масштабный проект по оздоровлению украинцев, призванный своевременно выявить проблемы для их успешного лечения.



УЗИ молочных желез для женщин ВПЛ. “Насколько важно заботиться о себе, особенно в условиях войны! Женщины сейчас – и волонтеры, и мамы, и работницы, и защитницы! Они постоянно откладывают поход к врачу на потом, потому что считают, что сейчас это не ко времени! Но – НЕТ! Важно это сделать сейчас!” – настаивают в Фонде.



Кроме того, продолжается проект “Восстановись”, где семьи павших героев проходят эмоциональную реабилитацию, чтобы обрести смысл жизни. Это происходит во время недельных заездов в отели в живописных и безопасных уголках нашей страны с привлечением профессиональных психологов, аниматоров, арт-терапевтов и тому подобное.

Отметим, что Фонд Вадима Столара изначально поставил своей целью поддержать людей, пострадавших в результате боевых действий на юге и востоке Украины – это, в частности, долгосрочная помощь продуктами и в целом улучшение материального положения граждан, психологическая реабилитация и поддержка детей в семьях, которые потеряли отца или мать из-за войны и тому подобное. Также Фонд активно помогает военнослужащим, предоставляя им все необходимое – от одежды и амуниции до дронов и автомобилей.