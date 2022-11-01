Фонд Вадима Столара закликає долучатися до відновлення фізичного та психічного здоров’я українців

ukru
"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
Ексклюзив
09:22 • 1077 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 5022 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 46767 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 155922 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 134554 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 166329 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 191990 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 224371 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 225587 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 455420 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 118082 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 120765 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 111110 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 121414 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 50391 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 155918 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 455419 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 408291 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 617285 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 741014 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 22497 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 39001 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 101986 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 137079 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 220541 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Фонд Вадима Столара закликає долучатися до відновлення фізичного та психічного здоров’я українців

Фонд Вадима Столара закликає долучатися до відновлення фізичного та психічного здоров’я українців

Київ • УНН

 • 201313 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Благодійний фонд Вадима Столара впроваджує проєкти з відновлення фізичного та психічного здоров’я українців та закликає бізнес долучатися до їхньої реалізації. Про це йдеться у повідомленні на сайті Фонду, пише УНН.

“Наша команда постійно шукає партнерів серед представників бізнесу для втілення надважливих проєктів для відновлення морального та фізичного здоров'я нашої нації. Ми відкриті для співпраці з бізнесом, що може надавати якісні послуги у цих сферах, та приймаємо заявки на розгляд”, – пояснила волонтерка Фонду Наталія Приходько.

У Фонді Вадима Столара підкреслили, що, згідно з дослідженням, яке нещодавно провели Google та дослідницька компанія Kantar, на другому місці з впливу війни на українців є погіршення фізичного та психічного здоров’я. В організації змогли передбачити таку тенденцію, коли з початку масштабного вторгнення почали опікуватися саме цими сферами.

“Нашій державі потрібна допомога у такий складний час, і саме тому ми активно реалізуємо проєкти з відновлення української нації”, – зазначили у Фонді.

У повідомленні також перераховується низка таких проєктів:

  • Психологічні вебінари для тих, хто потребує відповідної підтримки – щотижневі групові заняття на обрану аудиторією тему.
  • Розвивальні майстер-класи для дітей ВПО – різноманітні заняття, покликані допомагати малечі подолати стрес.
  • “Спорт на районі” – покликаний поліпшити фізичний та емоційний стан під час тренувань, які безплатно проводять професійні тренери у різних районах Києва.
  • Організація футбольного турніру серед дитячих команд Київської області. “Даємо шанс маленьким українцям (ВПО) стати великими футболістами та повернутися до звичного життя”, – пояснили сутність заходу у Фонді Вадима Столара.
  • Чек-ап організму для жителів деокупованих селищ Київської області – новий масштабний проєкт з оздоровлення українців, покликаний своєчасно виявити негаразди для їхнього успішного лікування.
  • УЗД молочних залоз для жінок ВПО. “Наскільки важливо дбати про себе, особливо в умовах війни! Жінки зараз – і волонтерки, і мами, і робітниці, і захисниці! Вони постійно відкладають похід до лікаря на потім, бо вважають, що зараз це не на часі! Але – НІ! Важливо це зробити зараз!” – наполягають у Фонді.

Окрім того, триває проєкт “Відновись”, де сім’ї полеглих героїв проходять емоційну реабілітацію, щоб віднайти сенс життя. Це відбувається під час тижневих заїздів до готелів у мальовничих та безпечних куточках нашої країни із залученням професійних психологів, аніматорів, арттерапевтів тощо.

Зазначимо, що Фонд Вадима Столара від початку поставив собі за мету підтримати людей, які постраждали внаслідок бойових дій на півдні та сході України – це, зокрема, довгострокова допомога продуктами та загалом поліпшення матеріального становища громадян, психологічна реабілітація та підтримка дітей у сім’ях, які втратили батька чи мати через війну тощо. Також Фонд активно допомагає військовослужбовцям, надаючи їм все необхідне – від одягу і амуніції до дронів і автомобілів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,120.60
Золото
$3,158.11
Tesla
$258.01
Brent
$74.57
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.51
Ethereum
$1,854.05