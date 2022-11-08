Фонд Вадима Столара инициировал бесплатное обследование для женщин ВПЛ

ukru
14 марта, 19:57 • 53453 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 93241 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 100937 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 132752 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134933 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111452 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105318 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91566 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111175 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136513 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский рассказал о последовательности действий

Соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский рассказал о последовательности действий

14 марта, 17:27 • 19551 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 35027 просмотра
Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

14 марта, 17:50 • 19534 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 22706 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 25915 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 231713 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 262127 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199598 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204913 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 240147 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 53453 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 98539 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117749 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120186 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127607 просмотра
Актуальное
Фонд Вадима Столара инициировал бесплатное обследование для женщин ВПЛ

Фонд Вадима Столара инициировал бесплатное обследование для женщин ВПЛ

Киев • УНН

 • 425978 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Благотворительный фонд Вадима Столара вместе с партнерами инициировал программу ультразвуковой диагностики молочных желез для женщин ВПЛ. Об этом сообщается на сайте Фонда, пишет УНН.

Детали

В рамках стратегического направления по физической и психологической реабилитации пострадавших от войны украинцев Фонд Вадима Столара постоянно проводит соответствующие мероприятия. Так, в ноябре Фонд запустил акцию по УЗИ молочных желез для женщин ВПЛ.

Цитата

“Наша команда еще раз хотела бы напомнить о том, насколько важно заботиться о себе, особенно в условиях войны! Женщины сейчас – и волонтеры, и мамы, и работницы, и защитницы! Они постоянно откладывают поход к врачу на потом, потому что считают, что сейчас это не ко времени! Но – нет! Важно это сделать сейчас!” – отметила волонтер Фонда Наталья Приходько.

Вместе с партнером – сетью медицинских центров “Адонис” – Фонд Вадима Столара в течение ноября проводит бесплатную диагностику молочных желез для женщин ВПЛ, которые сейчас находятся в Киеве.

“Берегите себя, наши красавицы, даже в реалиях войны! Нам с вами воспитывать еще поколение славных казаков!”– призвали в Фонде.

Напомним, что с начала масштабного вторжения Фонд Вадима Столара системно помогает вынужденно перемещенным лицам, жителям деоккупированных территорий, потерявшим отца семьям и вообще всем, кому нужна поддержка. Причем, воплощаются проекты не только с физической поддержки, но и психологической реабилитации, направленные на восстановление украинской нации.

Также Фонд активно помогает защитникам и защитницам Украины всем необходимым: от амуниции и тепловизоров до дронов и бронированных внедорожников.

Напомним

Бесплатную медицинскую помощь военным, полицейским и спасателям МГК ADONIS оказывала с первых дней полномасштабного вторжения. Теперь раненые защитники могут пройти реабилитацию в медицинском центре в Буче.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы