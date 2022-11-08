Фонд Вадима Столара инициировал бесплатное обследование для женщин ВПЛ

Детали

В рамках стратегического направления по физической и психологической реабилитации пострадавших от войны украинцев Фонд Вадима Столара постоянно проводит соответствующие мероприятия. Так, в ноябре Фонд запустил акцию по УЗИ молочных желез для женщин ВПЛ.

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“Наша команда еще раз хотела бы напомнить о том, насколько важно заботиться о себе, особенно в условиях войны! Женщины сейчас – и волонтеры, и мамы, и работницы, и защитницы! Они постоянно откладывают поход к врачу на потом, потому что считают, что сейчас это не ко времени! Но – нет! Важно это сделать сейчас!” – отметила волонтер Фонда Наталья Приходько.

Вместе с партнером – сетью медицинских центров “Адонис” – Фонд Вадима Столара в течение ноября проводит бесплатную диагностику молочных желез для женщин ВПЛ, которые сейчас находятся в Киеве.

“Берегите себя, наши красавицы, даже в реалиях войны! Нам с вами воспитывать еще поколение славных казаков!”– призвали в Фонде.

Напомним, что с начала масштабного вторжения Фонд Вадима Столара системно помогает вынужденно перемещенным лицам, жителям деоккупированных территорий, потерявшим отца семьям и вообще всем, кому нужна поддержка. Причем, воплощаются проекты не только с физической поддержки, но и психологической реабилитации, направленные на восстановление украинской нации.

Также Фонд активно помогает защитникам и защитницам Украины всем необходимым: от амуниции и тепловизоров до дронов и бронированных внедорожников.

Напомним

Бесплатную медицинскую помощь военным, полицейским и спасателям МГК ADONIS оказывала с первых дней полномасштабного вторжения. Теперь раненые защитники могут пройти реабилитацию в медицинском центре в Буче.