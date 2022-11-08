ADONIS продовжує безкоштовно приймати на реабілітацію військових після поранень

21 лютого 2022 року МГК ADONIS відкрила новий центр сімейної медицини у Бучі. Це мала бути звичайна багатопрофільна клініка з лікувально-діагностичним комплексом та підрозділом реабілітації.

Але після 24 лютого доля нового відділення кардинально змінилась.

Після деокупації Бучі виявилося, що клініка не постраждала та може відновлювати свою роботу. Починаючи з 1 червня, лікарі та медичний персонал чергували у відділенні, надаючи якісну медичну допомогу та теплу підтримку всім, хто цього потребував.

Окремо треба відмітити, що з перших днів повномасштабного вторгнення, МГК ADONIS надавала безкоштовну медичну допомогу бійцям ЗСУ, поліцейським та рятувальникам ДСНС. Саме ця соціальна ініціатива надихнула розширювати масштаби допомоги, яку надавала компанія населенню України.

З червня 2022 року було відкрито відділення фізіотерапії та реабілітації в Бучі, яке почало приймати поранених бійців ЗСУ на безоплатній основі.

МГК ADONIS плідно співпрацює з благодійними фондами, щоб повертати до здорового життя тих, хто боронить волю нашої країни.

Можливості центру реабілітації у Бучі

Пацієнти отримують повний комплекс послуг: від індивідуальних занять з досвідченими спеціалістами до комплексних тренувань у сучасному тренажерному залі. Також клініка має можливість транспортувати пацієнта з будь-якої точки України на власному медичному транспорті в супроводженні бригади лікарів.

Структура центру

Пацієнти перебувають у комфортних двомісних палатах з окремим спальним місцем для супроводжуючого.

Після оформлення пацієнт проходить необхідні обстеження, специфічну оцінку за сучасними клінічними реабілітаційними шкалами, що відповідають МКФ (міжнародній класифікації функціонування) та направляється на консиліум.

На консиліумі команда фізіотерапевтів складає індивідуальний план реабілітації та надає загальні рекомендації. Після завершення засідання пацієнт може починати лікування та заняття.

Заняття проводяться у сучасній залі загальною площею 100 м2 з наступним обладнанням:



реабілітаційні столи Бобат;



кабіна (підвісної терапії) для реабілітації;



інвентар для відновлення після інсультів та інших уражень нервової системи;



аксесуари для відновлення функції руки та кисті;



функціональні тренажери для відновлення ходи;



обладнання для апаратної фізіотерапії.



Напрямки роботи клініки



Відновлення після мінно-вибухових травм та уламкових уражень;



Корекція наслідків контузій та ЗГМ;



Реабілітація після інсульту, черепно-мозкових травм та інших уражень ЦНС;



Післяопераційна реабілітація будь-якої складності;



Ерготерапія;



Заняття з логопедом для відновлення мовлення та ковтання;



Відновлення навичок самообслуговування;



Корекція хронічного больового синдрому при патологіях хребта, опорно-рухового апарату;



Реабілітація після травм, ДТП та інших нещасних випадків.



Що входить до програми реабілітації ADONIS



Комплексне обстеження та тестування за клініко-реабілітаційними шкалами для виявлення всіх порушень та обмежень, наявних у пацієнта;



Складання реабілітаційної програми – добір адекватних для даного пацієнта методів лікування та реабілітації та коригування програми в ході реабілітації;



Безкоштовне навчання родичів догляду за пацієнтом;



Медикаментозний супровід;



Консультації інших вузьких спеціалістів;



Складання домашньої реабілітаційної програми після виписки.



Додатково



Залучення інших вузьких спеціалістів до процесу реабілітації;



Додаткова діагностика та обстеження.



Переваги реабілітації в ADONIS



Комфортний центр стаціонарного типу;



Індивідуальний підхід та емпатія до кожного пацієнта;



Досвідчені фізіотерапевти з європейською сертифікацією;



Робота з найскладнішими клінічними випадками;



Послуги повного циклу.



На завершення

МГК ADONIS продовжує на безоплатній основі приймати на реабілітацію військових після поранень. Для участі у програмі заповніть форму нижче.

Посилання на форму:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKUdhKZvMVkXdBG9Z9_lgqowkXvC340ryoDfGqp1fTEEZ1yQ/viewform?usp=sharing

Поверніть повноцінну якість життя разом з ADONIS!