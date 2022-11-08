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ADONIS продолжает бесплатно принимать на реабилитацию военных после ранений

ADONIS продолжает бесплатно принимать на реабилитацию военных после ранений

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Бесплатную медицинскую помощь военным, полицейским и спасателям МГК ADONIS оказывала с первых дней полномасштабное вторжение. Теперь раненые защитники могут пройти реабилитацию в медицинском центре в Буче.

21 февраля 2022 года МГК ADONIS открыла новый центр семейной медицины в Буче. Это должна быть обычная многопрофильная клиника с лечебно диагностическим комплексом и подразделением реабилитации.

Но после 24 февраля судьба нового отделения кардинально изменилась. После деоккупации Бучи оказалось, что клиника не пострадала и может возобновлять свою работу. Начиная с 1 июня врачи и медицинский персонал дежурили в отделении, оказывая качественную медицинскую помощь и теплую поддержку всем, кто в этом нуждался.

Отдельно следует отметить, что с первых дней полномасштабного вторжения, МГК ADONIS оказывала бесплатную медицинскую помощь бойцам ВСУ, полицейским и спасателям ГСЧС. Именно эта социальная инициатива вдохновила расширять масштабы помощи, оказываемой компанией населению Украины.

С июня 2022 было открыто отделение физиотерапии и реабилитации в Буче, которое начало принимать раненых бойцов ВСУ на безвозмездной основе.

МГК ADONIS плодотворно сотрудничает с благотворительными фондами, чтобы возвращать к здоровой жизни тех, кто отстаивает свободу нашей страны.

Возможности центра реабилитации в Буче

Пациенты получают полный комплекс услуг: от индивидуальных занятий с опытными специалистами до комплексных тренировок в современном тренажерном зале. Также клиника может транспортировать пациента из любой точки Украины на собственном медицинском транспорте в сопровождении бригады врачей.

Структура центра

Пациенты находятся в комфортных двухместных палатах с отдельным спальным местом для сопровождающего.

После оформления пациент проходит необходимые обследования, специфическую оценку по современным клиническим реабилитационным шкалам, соответствующим МКФ (международной классификации функционирования) и направляется на консилиум.

На консилиуме команда физиотерапевтов составляет индивидуальный план реабилитации и дает общие рекомендации. После завершения совещания пациент может начинать лечение и занятия.

Занятия проводятся в современном зале общей площадью 100 м2 со следующим оборудованием:

  • реабилитационные столы Бобат;
  • кабина (подвесной терапии) для реабилитации;
  • инвентарь для восстановления после инсультов и других поражений нервной системы;
  • аксессуары для восстановления функции руки и кисти;
  • функциональные тренажеры для возобновления походки;
  • оборудование для аппаратной физиотерапии.

Направления работы клиники

  • Восстановление после минно-взрывных травм и осколочных поражений;
  • Коррекция последствий контузий и ЗГМ;
  • Реабилитация после инсульта, черепно-мозговых травм и других поражений ЦНС;
  • Послеоперационная реабилитация любой сложности;
  • Эрготерапия;
  • Занятия с логопедом для возобновления речи и глотания;
  • Восстановление навыков самообслуживания;
  • Коррекция хронического болевого синдрома при патологиях позвоночника, опорно-двигательного аппарата;
  • Реабилитация после травм, ДТП и других несчастных случаев.

Что входит в программу реабилитации ADONIS

  • Комплексное обследование и тестирование по клинико-реабилитационным шкалам для выявления всех нарушений и ограничений, имеющихся у пациента;
  • Составление реабилитационной программы – отбор адекватных для данного пациента методов лечения и реабилитации и корректировки программы в ходе реабилитации;
  • Бесплатное обучение родственников уходу за пациентом;
  • Медикаментозное сопровождение;
  • Консультации других узких специалистов;
  • Составление домашней реабилитационной программы после выписки.

Дополнительно

  • Вовлечение других узких специалистов в процесс реабилитации;
  • Дополнительная диагностика и обследование.

Преимущества реабилитации в ADONIS

  • Комфортный центр стационарного типа;
  • Индивидуальный подход и эмпатия к каждому пациенту;
  • Опытные физиотерапевты с европейской сертификацией;
  • Работа с самыми сложными клиническими случаями;
  • Услуги полного цикла.

В заключение

МГК ADONIS продолжает на безвозмездной основе принимать на реабилитацию военных после ранений. Для участия в программе заполните форму ниже.

Ссылка на форму:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKUdhKZvMVkXdBG9Z9_lgqowkXvC340ryoDfGqp1fTEEZ1yQ/viewform?usp=sharing

Верните полноценное качество жизни вместе с ADONIS!

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