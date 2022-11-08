ADONIS продолжает бесплатно принимать на реабилитацию военных после ранений
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Бесплатную медицинскую помощь военным, полицейским и спасателям МГК ADONIS оказывала с первых дней полномасштабное вторжение. Теперь раненые защитники могут пройти реабилитацию в медицинском центре в Буче.
21 февраля 2022 года МГК ADONIS открыла новый центр семейной медицины в Буче. Это должна быть обычная многопрофильная клиника с лечебно диагностическим комплексом и подразделением реабилитации.
Но после 24 февраля судьба нового отделения кардинально изменилась. После деоккупации Бучи оказалось, что клиника не пострадала и может возобновлять свою работу. Начиная с 1 июня врачи и медицинский персонал дежурили в отделении, оказывая качественную медицинскую помощь и теплую поддержку всем, кто в этом нуждался.
Отдельно следует отметить, что с первых дней полномасштабного вторжения, МГК ADONIS оказывала бесплатную медицинскую помощь бойцам ВСУ, полицейским и спасателям ГСЧС. Именно эта социальная инициатива вдохновила расширять масштабы помощи, оказываемой компанией населению Украины.
С июня 2022 было открыто отделение физиотерапии и реабилитации в Буче, которое начало принимать раненых бойцов ВСУ на безвозмездной основе.
МГК ADONIS плодотворно сотрудничает с благотворительными фондами, чтобы возвращать к здоровой жизни тех, кто отстаивает свободу нашей страны.
Возможности центра реабилитации в Буче
Пациенты получают полный комплекс услуг: от индивидуальных занятий с опытными специалистами до комплексных тренировок в современном тренажерном зале. Также клиника может транспортировать пациента из любой точки Украины на собственном медицинском транспорте в сопровождении бригады врачей.
Структура центра
Пациенты находятся в комфортных двухместных палатах с отдельным спальным местом для сопровождающего.
После оформления пациент проходит необходимые обследования, специфическую оценку по современным клиническим реабилитационным шкалам, соответствующим МКФ (международной классификации функционирования) и направляется на консилиум.
На консилиуме команда физиотерапевтов составляет индивидуальный план реабилитации и дает общие рекомендации. После завершения совещания пациент может начинать лечение и занятия.
Занятия проводятся в современном зале общей площадью 100 м2 со следующим оборудованием:
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- реабилитационные столы Бобат;
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- кабина (подвесной терапии) для реабилитации;
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- инвентарь для восстановления после инсультов и других поражений нервной системы;
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- аксессуары для восстановления функции руки и кисти;
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- функциональные тренажеры для возобновления походки;
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- оборудование для аппаратной физиотерапии.
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Направления работы клиники
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- Восстановление после минно-взрывных травм и осколочных поражений;
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- Коррекция последствий контузий и ЗГМ;
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- Реабилитация после инсульта, черепно-мозговых травм и других поражений ЦНС;
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- Послеоперационная реабилитация любой сложности;
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- Эрготерапия;
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- Занятия с логопедом для возобновления речи и глотания;
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- Восстановление навыков самообслуживания;
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- Коррекция хронического болевого синдрома при патологиях позвоночника, опорно-двигательного аппарата;
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- Реабилитация после травм, ДТП и других несчастных случаев.
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Что входит в программу реабилитации ADONIS
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- Комплексное обследование и тестирование по клинико-реабилитационным шкалам для выявления всех нарушений и ограничений, имеющихся у пациента;
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- Составление реабилитационной программы – отбор адекватных для данного пациента методов лечения и реабилитации и корректировки программы в ходе реабилитации;
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- Бесплатное обучение родственников уходу за пациентом;
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- Медикаментозное сопровождение;
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- Консультации других узких специалистов;
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- Составление домашней реабилитационной программы после выписки.
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Дополнительно
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- Вовлечение других узких специалистов в процесс реабилитации;
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- Дополнительная диагностика и обследование.
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Преимущества реабилитации в ADONIS
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- Комфортный центр стационарного типа;
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- Индивидуальный подход и эмпатия к каждому пациенту;
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- Опытные физиотерапевты с европейской сертификацией;
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- Работа с самыми сложными клиническими случаями;
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- Услуги полного цикла.
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В заключение
МГК ADONIS продолжает на безвозмездной основе принимать на реабилитацию военных после ранений. Для участия в программе заполните форму ниже.
Ссылка на форму:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKUdhKZvMVkXdBG9Z9_lgqowkXvC340ryoDfGqp1fTEEZ1yQ/viewform?usp=sharing
Верните полноценное качество жизни вместе с ADONIS!