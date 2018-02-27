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Фонд соцстраха незаконно увольняет людей, руководителями назначили экс-ГАИшников - Каплий

Фонд соцстраха незаконно увольняет людей, руководителями назначили экс-ГАИшников - Каплий

Киев  •  УНН

 • 16412 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Правление Фонда социального страхования незаконно увольняет специалистов. Об этом сообщил экс-директор исполнительной дирекции запорожского областного отделения ФССУ Виталий Каплий во время заседания Общественного совета Фонда соцстраха, передает УНН.

“В октябре мы все получили предупреждение, что в связи с решениями, которые были приняты правлением (ФССУ — ред.), „возможно наше увольнение“. В то же время не было фактически указано, что именно происходит, о какой реорганизации идет речь. Если бы было сказано, что должность сокращается, что меняется оклад — это было бы понятно. Но не было указано ничего, кроме: „возможно ваше увольнение“.

По состоянию на 26 октября эти решения не были обнародованы на сайте Фонда, как того требует порядок: когда правление Фонда принимает решение — в течение 20 дней должно быть опубликовано на официальном сайте. И только тогда, на это есть разъяснение Минюста, оно действует. По состоянию на 26 октября ссылок на эти постановления не было, а следовательно, они являются незаконными”, — рассказал он.

В.Каплий рассказал, что за два месяца после увольнения некоторым работникам областных отделений ФССУ удалось восстановиться на работе.

“Очевидно, пошли какие-то кулуарные договоренности. Потому что в приказах, на основании которых бывшие работники со старого штатного расписания были переведены в новое штатное расписание, было записано: „На основании личного заявления“. А кто имел право написать это заявление — Все? Нет. Или кому-то лично из-под полы поступило такое предложение?”, — отметил он.

В.Каплий добавил, что сейчас управлять запорожским областным отделом Фонда социального страхования Украины пришли экс-ГАИшники.

“Я проработал директором исполнительной дирекции запорожского областного отделения более 5 лет. Мой общий стаж в социальной сфере — более 20 лет. Сейчас я уволен, и мои коллеги — тоже. К управлению пришли лица, являющиеся пенсионерами Министерства внутренних дел, руководитель — бывший начальник ГАИ, как и все его коллеги, от заместителей. Люди, которые работали, знают профессионально свое дело, сегодня должны отстаивать свои интересы в судах”, — подчеркнул он.

Напомним, вчера Общественный совет ФССУ провел круглый стол, в ходе которого были заслушаны доклады представителей областных управлений Фонда по вопросам их незаконного увольнения с должностей.

Украинские Национальные Новости

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