Фонд соцстраху незаконно звільняє людей, керівниками призначили екс-ДАІвців - Каплій

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 169259 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 171630 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 301605 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 211863 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 313679 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 209342 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 236189 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 253907 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246407 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136208 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1 м/с
78 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 55125 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 48135 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 133623 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 38262 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 42841 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 133614 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 169260 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 301605 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 313680 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 278003 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 99609 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 86784 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 123474 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 140741 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 146108 перегляди
Актуальне
Фонд соцстраху незаконно звільняє людей, керівниками призначили екс-ДАІвців - Каплій

Фонд соцстраху незаконно звільняє людей, керівниками призначили екс-ДАІвців - Каплій

Київ • УНН

 • 16412 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Правління Фонду соціального страхування незаконно звільняє фахівців. Про це повідомив екс-директор виконавчої дирекції запорізького обласного відділення ФССУ Віталій Каплій під час засідання гомадської ради Фонду соцстраху, передає УНН.

“У жовтні ми всі отримали попередження, що у зв’язку із рішеннями, які були прийняті правлінням (ФССУ — ред.), „можливе наше звільнення“. В той же час не було фактично зазначено, що саме відбувається, про яку реорганізацію йдеться. Якби було сказано, що посада скорочується, що змінюється оклад — це було б зрозуміло. Але не було зазначено нічого, окрім: „можливе ваше звільнення“.

Станом на 26 жовтня ці рішення не були оприлюднені на сайті Фонду, як того вимагає порядок: коли правління Фонду приймає рішення — протягом 20 днів повинно бути опубліковано на офіційному веб-сайті. І тільки тоді, на це є роз’яснення Мін’юсту, воно є чинним. Станом на 26 жовтня посилань на ці постанови не було, а отже, вони є незаконними”, — розповів він.

В.Каплій розповів, що за два місяці після звільнення деяким працівникам обласних відділень ФССУ вдалося поновитися на роботі.

“Вочевидь, пішли якісь кулуарні домовленості. Тому що в наказах, на підставі яких колишні працівники зі старого штатного розкладу були переведені у новий штатний розклад, було записано: ”На підставі особистої заяви". А хто мав право написати цю заяву? Всі? Ні. Чи комусь особисто з-під поли надійшла така пропозиція?“ — зазначив він.

В.Каплій додав, що нині керувати запорізьким обласним відділенням Фонду соціального страхування України прийшли екс-ДАІвці.

“Я попрацював директором виконавчої дирекції запорізького обласного відділення понад 5 років. Мій загальний стаж у соціальній сфері — понад 20 років. Зараз я звільнений, і мої колеги — так само. До керування прийшли особи, які є пенсіонерами Міністерства внутрішніх справ, керівник — колишній начальник ДАІ, як і всі його колеги, від заступників. Люди, які працювали, знають фахово свою справу, на сьогодні повинні відстоювати свої інтереси в судах”, — наголосив він.

Нагадаємо, вчора громадська рада ФССУ провела круглий стіл, під час якого були заслухані доповіді представників обласних управлінь Фонду з питань їхнього незаконного звільнення з посад.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.33
Bitcoin
$86,843.50
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,054.49
Ethereum
$2,001.14