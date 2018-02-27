Фонд соцстраху незаконно звільняє людей, керівниками призначили екс-ДАІвців - Каплій

“У жовтні ми всі отримали попередження, що у зв’язку із рішеннями, які були прийняті правлінням (ФССУ — ред.), „можливе наше звільнення“. В той же час не було фактично зазначено, що саме відбувається, про яку реорганізацію йдеться. Якби було сказано, що посада скорочується, що змінюється оклад — це було б зрозуміло. Але не було зазначено нічого, окрім: „можливе ваше звільнення“.

Станом на 26 жовтня ці рішення не були оприлюднені на сайті Фонду, як того вимагає порядок: коли правління Фонду приймає рішення — протягом 20 днів повинно бути опубліковано на офіційному веб-сайті. І тільки тоді, на це є роз’яснення Мін’юсту, воно є чинним. Станом на 26 жовтня посилань на ці постанови не було, а отже, вони є незаконними”, — розповів він.

В.Каплій розповів, що за два місяці після звільнення деяким працівникам обласних відділень ФССУ вдалося поновитися на роботі.

“Вочевидь, пішли якісь кулуарні домовленості. Тому що в наказах, на підставі яких колишні працівники зі старого штатного розкладу були переведені у новий штатний розклад, було записано: ”На підставі особистої заяви". А хто мав право написати цю заяву? Всі? Ні. Чи комусь особисто з-під поли надійшла така пропозиція?“ — зазначив він.

В.Каплій додав, що нині керувати запорізьким обласним відділенням Фонду соціального страхування України прийшли екс-ДАІвці.

“Я попрацював директором виконавчої дирекції запорізького обласного відділення понад 5 років. Мій загальний стаж у соціальній сфері — понад 20 років. Зараз я звільнений, і мої колеги — так само. До керування прийшли особи, які є пенсіонерами Міністерства внутрішніх справ, керівник — колишній начальник ДАІ, як і всі його колеги, від заступників. Люди, які працювали, знають фахово свою справу, на сьогодні повинні відстоювати свої інтереси в судах”, — наголосив він.

Нагадаємо, вчора громадська рада ФССУ провела круглий стіл, під час якого були заслухані доповіді представників обласних управлінь Фонду з питань їхнього незаконного звільнення з посад.